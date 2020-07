Karta Wolności w Sieci: światłowód w każdym domu i sprzeciw wobec ACTA 2. Prezydent ogłosił kolejną obietnicę

- Wolność, wolność i jeszcze raz wolność. Ja byłem przez całe lata posłem opozycji, politykiem, który miał często trudności, aby dostać się do centralnych mediów. Wiem najlepiej, jaka jest wartość internetu, jako przestrzeni, gdzie możesz wypowiedzieć się spokojnie, gdzie możesz się wypowiedzieć swobodnie, gdzie możesz rzeczywiście powiedzieć to, co chcesz, wyrazić swoje zdanie i podzielić się tym zdaniem z innymi - powiedział prezydent na spotkaniu w Sulęcinie.