Kiedy odmrażanie gospodarki? Doradca premiera wyjaśnia

Rząd przedłuża lockdown, bojąc się o trzecią falę koronawirusa. Kiedy można spodziewać się początku odmrażania? - Jeżeli zaszczepimy grupę najbardziej narażoną na ciężką chorobę i śmierć, czyli 80-latków, to jest armia ludzi, a do tego 70-latków, to jest jeszcze większa armia, to możemy zacząć bezpieczne odmrażanie gospodarki - powiedział w programie "Newsroom" prof. Andrzej Horban, doradca premiera ds. COVID-19. - Najbezpieczniej na początek będzie otworzyć szkoły, jeśli one zostaną otwarte, to ludzie wrócą do pracy. Restauracje też. Niesłychanie ważną rzeczą jest wypoczynek, w związku z tym należałoby zacząć otwierać też hotele - podkreślił prof. Horban.