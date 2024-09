Kolej Dużych Prędkości bliżej. Ważna umowa CPK

CPK - megalotnisko i kolej

Zgodnie z założeniami spółki CPK do 2032 r. zostanie zbudowany i oddany do użytku odcinek KDP Warszawa – Łódź, co zbiegnie się w czasie z przeniesieniem ruchu lotniczego na nowe Lotnisko CPK. Pozostałe odcinki tzw. linii Y, czyli Łódź – Wrocław i Sieradz – Poznań, mają powstać do 2035 r. W sumie daje to ok. 480 km nowych linii KDP, które są obecnie w Polsce na etapie zaawansowanego projektowania, a w przypadku tunelu w Łodzi prac przygotowawczych i budowlanych.