Kolejna niemiecka firma ogłasza niewypłacalność. 700 osób do zwolnienia

Dzisiaj w Polsce kolejna zagraniczna firma produkująca części do samochodów ogłasza zamknięcie i przeniesienie fabryki tym razem do Afryki Północnej . Tak wygląda globalizacja . Za globalizację odpowiadają najbogatsze kraje na świcie bo tylko one czerpią z tego zyski . Podam dla porównania . W 2022 roku Niemcy wyeksportowały towary za prawie1600 miliardów euro a Polacy za ok 344 miliardy euro. Wielkim międzynarodowym koncernom i rządom najbogatszych krajów wciąż opłaca się globalizacja . Ciekawe jak długo jeszcze?