Kolejny bank tnie prognozy dla Polski. Dynamika PKB oddala się od 5 procent

Ekonomiści nie mają dobrych wieści. Dopiero co Bank Światowy (BŚ) obniżył prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce w 2021 roku do 3,3 proc., tłumacząc to m.in. dużą niepewnością w związku z pandemią i tempem szczepień. Teraz BGK także ściął swoje szacunki.