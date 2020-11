Konferencja premiera. Wracają restrykcje w sklepach

- Liczba zakażeń w Europie przekroczyła 10 mln przypadków. Druga fala pandemii uderzyła w Europę i Polskę z niebywałą siłą. Dzisiaj zdaje się, że właśnie listopad będzie tym najtrudniejszym miesiącem w czasie pandemii. Przed nami arcytrudny czas - rozpoczął premier konferencję prasową.

Dlatego też rząd dzisiaj zapowiedział szereg restrykcji, które wejdą w życie od najbliższej soboty i zostaną wprowadzone co najmniej do 29 listopada. Część z nich dotyczy również sklepów.

- W sklepach o powierzchni poniżej 100 m kw. będzie mogła przebywać 1 osoba na 10 m kw., w większych sklepach jak dotychczas - 1 osoba na 15 m kw. - ogłosił Morawiecki.

Zmiana dotknie zatem te mniejsze sklepy, np. osiedlowe. Wracają do nich limity, z którymi musiały mierzyć się na wiosnę.

Ogłoszenie całej Polski czerwoną strefą, które miało miejsce w październiku, wprowadziło limity w największych sklepach (czyli tych powyżej 100 m kw.) - 1 osoba na 15 m kw. W mniejszych sklepach (poniżej 100 m kw.) rząd wprowadził tzw. system kasowy, co oznacza, że na jedną kasę w sklepie mogło przypadać pięciu klientów. Kasa ta nie musiała być otwarta - wystarczy, że sklep posiadał przygotowane stanowisko.

Money.pl sprawdził swego czasu, co oznacza tzw. system limitów kasowych. W mniejszych sklepach (poniżej 100 m kw.), np. popularnych sieciach franczyzowych, których średnia powierzania to ok. 50 m kw., gdzie zainstalowane są dwie lub trzy kasy, maksymalnie będzie mogło w nich przebywać od 10 do 15 klientów.

Teraz jednak ich liczba ulegnie znacznej redukcji. Przy założeniu, że sklep ma ok. 50 m kw., liczba klientów, którzy będą mogli przebywać jednocześnie w środku, zmniejszy się do 5.

A ile osób wejdzie do sklepu wielkopowierzchniowego? Przeciętny dyskont ma od 700 do 1300 m kw w zależności od sieci. Tam jednocześnie zakupy może robić od 46 do 86 klientów.

Więcej klientów przyjmą hipermarkety. Do supermarketów poniżej 2 tys. m kw. wejdą 133 osoby. Do hipermarketów, których powierzchnia sięga nawet 10-18 tys. m kw. jednocześnie zakupy będzie mogło robić 666 do 1,2 tys. osób.

Restrykcje dotkną również galerii handlowych. Sklepy w nich będą zamknięte z wyjątkiem placówek spożywczych, aptek, drogerii czy usług.

W środę padł kolejny rekord zakażeń koronawirusem. W ciągu doby potwierdzono 24 692 nowych przypadków.

Zmarło 373 pacjentów. Na kwarantannie przebywa ponad 408 tys. osób.

