Koronawirus. Przygotowania do gigantycznych szczepień. Polska ma inny model niż Niemcy czy Wielka Brytania

Brytyjskie władze przygotowywały się do tego od dawna. Simon Stevens, szef NHS, czyli odpowiednika polskiego NFZ, mówi, że "będzie to największe szczepienie w historii ludzkości".

Szczepionka na COVID bezpieczna? Ekspert: "Ja się zaszczepię"

Szczepionka na koronawirusa. Wielkie przygotowania w Niemczech

Również w Niemczech przygotowania do wielkiego szczepienia są bardzo zaawansowane. W samym Berlinie powstaje sześć wielkich ośrodków szczepionkowych - w tym dwa na terenie nieczynnych lotnisk Tegel i Tempelhof. Sam tylko Berlin poszukuje do ich obsługi tysiąca osób.

Polska stawia na centra krwiodawstwa

Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznawał, że Polska nie planuje podobnych przygotowań. Nie ma u nas na przykład potencjalnych centrów szczepionkowych. Według informacji money.pl za szczepienia będą odpowiadać poradnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Przechowywaniem szczepionki mają się zająć regionalne punkty krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Jest ich 21 - we wszystkich miastach wojewódzkich i pięciu większych miastach powiatowych. To z nich szczepionki mają być wysyłane dalej - już do konkretnych punktów szczepień i do pacjentów.

Eksperci, z którymi rozmawiał money.pl, wskazują potencjalnie słabe punkty. Prof. Tomasz J. Wąsik ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zauważa, że dużym wyzwaniem będzie opracowanie listy osób, do których szczepionka ma trafić w pierwszej kolejności, bo nie ma czegoś takiego, jak "system szczepień dla dorosłych". Drugi problem to system transportu i dystrybucji szczepionki, na co zwracają uwagę i prof. Wąsik i wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Gut podkreśla, że transport musi się odbywać szybko, a Wąsik dodaje, że trzeba też przygotować "łańcuch lodówek". Z tych powodów dystrybucja do wybranych miejsc - a nie do licznych przychodni - wydaje się łatwiejsza i bardziej efektywna.