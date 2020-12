Koronawirus w Polsce i Europie. Na COVID-19 umiera dziś o wiele więcej Polaków niż Niemców

Gdzie są dowody na to, że druga fala epidemii w Polsce jest o wiele mocniejsza niż w części europejskich krajów? Jak się okazuje, na lotnisku we Frankfurcie. Polacy mieli jeden z wyższych procentowych udziałów pozytywnych podczas badań przeprowadzonych w niemieckim porcie lotniczym. Wyższy udział testów pozytywnych mieli wyłącznie podróżujący z Maroka i Kosowa.

Przylatujący do Niemiec z regionów ryzyka (a takim jest Polska) muszą poddać się kwarantannie lub przeprowadzić bezpłatny test na koronawirusa. I właśnie centrum epidemiczne z Frankfurtu podało wyniki badań od 15 lipca do 1 grudnia.

Od 1 września do 6 grudnia służby potwierdziły aż 986 tys. infekcji. W przeliczeniu na każdy milion mieszkańców to aż 26 tys. zakażeń. Jednocześnie od końca wakacji do dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 17,8 tys. zgonów z powodu COVID-19 i chorób współistniejących. To aż 470 w przeliczeniu na milion mieszkańców.