Koronawirus w Polsce. Problemy Śląska zaczęły się po świętach i majówce

W niedzielę te statystyki było tylko odrobinę lepsze - wtedy to połowa wszystkich nowych pozytywnych przypadków koronawirusa pochodziła właśnie z tego województwa. Łącznie Śląsk odpowiada w tej chwili za co czwartego chorego w Polsce.

Przeanalizowaliśmy informacje Ministerstwa Zdrowia o codziennej liczbie chorych od początku kwietnia. Warto zauważyć, że w okresie świątecznym to Mazowsze notowało znacznie więcej nowych przypadków. Dziennie było to nawet 182. W tym samym czasie Śląsk miał przypadków o wiele mniej - w okolicach 30, 40 przypadków każdego dnia. Pierwszy skok nastąpił dokładnie 7 dni od świąt (liczonych od piątku).

Warto wiedzieć, że okres rozwoju choroby wywoływanej przez koronawirusa to właśnie od 5 do 7 dni. Kolejny, drugi już, szczyt nowych zachorowań nastąpił dokładnie tydzień po majówce. W poniedziałek na Śląsku służby zidentyfikowały 213 nowych przypadków koronawirusa.

Śląsk już dziś porównywany jest do włoskiej Lombardii, jednego z najmocniej dotkniętych koronawirusem regionów. I warto dodać, że są to porównania bardzo na wyrost.

Na Śląsku ta statystyka jest o wiele łagodniejsza. Na milion mieszkańców tego regionu chorych jest ponad 840 (na tysiąc mieszkańców liczba chorych to zaledwie 0,8). To o 10 razy mniej, przy jednocześnie tylko dwa razy mniejszej liczebności Śląska w porównaniu do Lombardii. Śląsk osiągnie skalę Lombardii dopiero, gdy liczba zakażonych dobije do niemal 40 tys.