Koronawirus w Polsce. Sprowadzenie maseczek Antonowem miał zlecić premier Morawiecki

Według informacji uzyskanych przez "Gazetę Wyborczą", to premier Mateusz Morawiecki miał zlecić KGHM sprowadzenie sprzętu medycznego z Chin. Dokument jest datowany na 2 kwietnia. Dziennik dodaje, że w piśmie, które trafiło do miedziowego giganta, zastrzeżono, że od tego polecenia nie przysługuje odwołanie.

O stanowisko oraz o ewentualne potwierdzenie lub zaprzeczenie tych doniesień zwróciliśmy się do kancelarii premiera. Na odpowiedź czekamy. Natomiast "GW" podaje, że pytania o jakość sprzętu sprowadzonego na pokładzie Antonowa oraz o to, kto był jego nabywcą, gazeta wysłała do KPRM już 21 kwietnia. Odpowiedzi nie otrzymała do momentu publikacji artykułu.