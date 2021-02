Plaga kradzieży w Warszawie. W sieci oferty: 500 zł za kontener

- Pewnego dnia chcieliśmy wyrzucić śmieci, ale nie było trzech koszy. Gospodyni powiedziała nam, że te kontenery ktoś regularnie kradnie. Spółdzielnia ma z tym ogromny problem. A my od półtora tygodnia czekamy na nowe. Na razie wszystkie śmieci trafiają do jednego pojemnika - opowiada money.pl mieszkanka, która prosi o anonimowość.

- Kontenery nie należą do spółdzielni, a do firmy Suez, która obsługuje dzielnicę Ursynów w zakresie wywozu odpadów. Należą do nas tylko altany śmietnikowe, które zresztą czasem są podpalane - tłumaczy Wąsowski.

Spółdzielnia nie jest w stanie kontrolować altan

Wąsowski opowiada, że nie ma możliwości, aby spółdzielnia regularnie kontrolowała wszystkie altany śmietnikowe. Podkreśla, że spółdzielnia odpowiada za przeszło 20 tys. mieszkańców. To więcej, niż mieszkających w np. w Pułtusku (mazowieckie, ok. 19,4 tys.) i niewiele mniej niż w Rawiczu (wielkopolskie, ok. 20,1 tys.) czy Gostyniu (wielkopolskie, ok. 20,3 tys.).