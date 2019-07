Kraków. Prezydent Majchrowski zawiadamia prokuraturę

Zawiadomienie prokuratury to efekt kontroli, którą zlecił prezydent Jacek Majchrowski, a przeprowadził Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa. Do urzędników docierały informacje, że jeden z pracowników Miejskiej Infrastruktury miał przywłaszczyć pieniądze pozyskane z opłat za parkowanie.

Majchrowski skierował do prokuratury zawiadomienie o "popełnieniu przestępstwa z art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości, polegającego na nierzetelnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez spółkę" - czytamy w komunikacie wydanym przez krakowski urząd miejski. Jak dodano, w spółce powołano komisję wewnętrzną do przeprowadzenia kontroli niedoborów wpłat z parkometrów, która miała za zadanie "określenie przyczyn i rozmiarów uszczuplenia środków finansowych". Komisja wyliczyła brakującą kwotę na 122 tys. 709,59 zł. Ustaliła też, jak doszło do tego "uszczuplenia".