"Lex deweloper" do zmiany. Zdaniem inwestorów ustawa utrudnia prowadzenie działalności

Za rozliczenie funkcjonującej od półtora roku ustawy zwanej "lex deweloper" zabrała się "Gazeta Wyborcza". Wskazuje ona, że do skorzystania z przepisów ustawy specjalnej deweloper musi uzyskać zaświadczenie od ratusza, że planowana inwestycja spełnia tzw. standardy urbanistyczne, czyli np. odległości od przystanków komunikacji, szkoły, czy przedszkola.

Jednocześnie samorządy, po wprowadzeniu nowych zapisów, otrzymały prawo do zaostrzenia standardów urbanistycznych. Z tej możliwości korzystają z chęcią, co zniechęca inwestorów do korzystania z "lex deweloper".