Limit cen prądu dla odbiorców wrażliwych i firm. Premier składa obietnicę

Rząd przedstawił we wtorek nowy pakiet pomocowy, który ma zamrozić ceny energii. Przewiduje on ustanowienie maksymalnej ceny prądu dla :

Maksymalne ceny prądu od grudnia

Podmioty wrażliwe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa od grudnia 2022 r. mają za energię płacić maksymalnie 785 zł/MWh. Zgodnie z zapisami projektu ustawy, którą opisywaliśmy już w money.pl, takie ceny mają utrzymać się przez rok, czyli do grudnia 2023 r.

Aby sfinansować te działania, rządzący chcą powołać "specjalny fundusz", a także przekierować na ten cel pieniądze "ze strony państwa polskiego, budżetu polskiego", co zasygnalizował Mateusz Morawiecki.

Przypomnijmy, że ostatnich dniach Sejm przyjął ustawę, która do limitu zużycia zamrozi ceny energii w 2023 r. do poziomu z 2022 r. Dla gospodarstwa domowego wynosi on 2000 kWh rocznie, a 2600 kWh, jeśli jednym z domowników jest osoba niepełnosprawna. Rolnikom oraz rodzinom z Kartą Dużej Rodziny przysługuje jeszcze wyższy limit - 3000 kWh na rok.