Lotnisko Chopina na sprzedaż? Premier zabrał głos

Striker 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

PIS to Polska dla wszystkich. PO to Polska dla wybranych. PO nienawidzi wszystkiego co polskie. Począwszy od historii a skończywszy na szacunku dla własnego kraju. Dla PO bycie Polakiem to wstyd. Dlatego chcą pozbyć się wszystkiego co jeszcze pozostało polskie. W tym polskich przedsiębiorstw. Mało wam jeszcze? Huty, stocznie, przemysł chemiczny, maszynowy, spożywczy, nawet Mennice Państwową sprzedali!!! Ludzie wyrzućmy ich wreszcie na śmietnik historii i patrzmy w przód. Budujmy Polskę, samodzielnego członka UE, a nie Polskę kolonie Niemiec i Francji.