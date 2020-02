Lover - nowy światowy projekt Polaka. Skusił twórcę Tindera i fundusz Kulczyka

Jak przypomina "PB", Bagniewski to przedsiębiorca, o którym głośno zrobiło się kilka lat temu dzięki jego firmie Eve Sleep, wprowadzonej na giełdę w Londynie. Spółka sprzedająca przez internet materace do spania w swoim szczytowym momencie wyceniana była na blisko 150 mln funtów. Zaczęła jednak zaliczać spadki, a jej współzałożyciel sprzedał swój pakiet akcji i wycofał się z biznesu.

Lover wzoruje się na popularnych na świecie aplikacjach Calm czy Headspace z obszaru relaksacji i ochrony zdrowia psychicznego - podaje "PB". Twórcy aplikacji postanowili wykorzystać podobną formułę do poprawienia jakości życia seksualnego użytkowników. Jaś Bagniewski zaznacza, że wciąż mnóstwo osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn, wstydzi się przyznać do problemów z seksualnością, niechętnie też udają się po poradę do terapeuty i seksuologa.