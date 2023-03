Ludzie zaczynają oszczędzać na jedzeniu. Tusk do rządzących: ogarnijcie się

Były premier Donald Tusk na briefingu w raciborskim zakładzie firmy Ensol z branży energetyki solarnej nawiązał do opublikowanych we wtorek danych o spadku sprzedaży detalicznej w lutym rok do roku o 5 proc. Przypomniał, że kilka dni temu spłynęły dane o spadku produkcji przemysłowej w lutym o 1,2 proc.