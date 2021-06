Luzowanie obostrzeń. Kluby gorsze od wesel. Dyskoteki nadal zamknięte

Kluby funkcjonują na styku branży gastronomicznej i rozrywkowej. To nie tylko źródło utrzymania dla obsługi. Zatrudniają także event managerów, didżejów, hostessy czy ochroniarzy. - Branża klubowa jest zamknięta praktycznie od roku. Służbom sanitarnym nie udało się przygotować żadnych rozwiązań dotyczących klubów nocnych przez ten czas, tak jak to ma miejsce w przypadku innych branż – mówi Jakub Wysocki, menadżer klubu w Olsztynie.

Jakub Wysocki zwraca uwagę na to, że w reżimie sanitarnym będzie można zorganizować wesele nawet na 150 osób, a kluby nadal muszą być zamknięte. Otwarte też są już kina i instytucje kultury. Przez cały czas trwania lockdownu ani razu nie zostały zamknięte kościoły, na co zwraca uwagę wielu przedsiębiorców z branży gastronomicznej i rozrywkowej.

W najgorszej sytuacji są lokale, które nie posiadają w swojej ofercie posiłków i nie mają ogródka. Lokal Jakuba Wysockiego pierwszych gości przyjął w swoim ogródku, oferując koktajle i drinki. Po 28 maja Jakub Wysocki postanowił zagospodarować również parkiet w swoim klubie. - Otworzyliśmy się 28 maja, ale tylko część koktajlową. Na parkiecie rozstawiliśmy stoliki, wyłączając strefę do tańczenia i staramy się tłumaczyć naszym gościom, jakie możemy ponieść konsekwencje, udostępniając im miejsce do tańczenia – opowiada olsztynianin.

Częściowe otwarcie gastronomii pomogło trochę w poprawie sytuacji, ale to tylko delikatne podłączenie pod kroplówkę, a nie realne odwrócenie sytuacji. - To jest zdecydowanie mój dochód. Nie obiady na wynos czy na miejscu, a imprezy w klubie – podsumowuje Ewa Karpowicz.

- Ostatnie półtora roku było ciężkie dla wszystkich, także dla branży muzycznej. My wykorzystaliśmy ten czas na pracę w studio, jednak wciąż ciężko jest zebrać z tego jakiekolwiek owoce. Kluby pozostają zamknięte, więc i nasza działalność wciąż stoi w miejscu. Osobiście nie widzę różnicy pomiędzy imprezami klubowymi a branżą weselną — mówi didżej Tomasz Oczkowski. — Podejrzewam, że wielu z nas czuje, że nie jest to do końca sprawiedliwe. Z ogromną tęsknotą wypatrujemy powrotu do normalności, niestety jednak wciąż jesteśmy konsekwentnie pomijani – dodaje muzyk.