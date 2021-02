Ma milion przychodu mniej i apel do państwa. "Otwórzmy wszystko albo zastosujmy pełny lockdown"

- To nieprawdopodobne, jak nas się traktuje. Celowo otwierają część branż, by za chwilę mieć bat na przedsiębiorców i legitymizować lockdown - mówi ostro Maciej Nowaczyk, właściciel restauracji La Maddalena z Wrocławia.

Przedstawia również swój tok myślenia. - Przecież to naturalne, że jak się otwiera niektóre branże, to rosną statystyki. Stęsknieni normalności ludzie, kumulują się tam, gdzie mogą. Gdybyśmy jednak otworzyli wszystkie branże w pełnym reżimie sanitarnym, wzrostu mogłoby nie być - przekonuje przedsiębiorca.

Fakty, nie plotki

- Co dwa tygodnie tylko dowiadujemy się, że jeszcze musimy poczekać. Jestem racjonalny. Wiem, że przy obecnych liczbach zakażeń i zgonów, rząd nas nie otworzy. Jednak przed każdą konferencją prasową pojawia się nadzieja. Szybko gaśnie, a to niezwykle trudne dla psychiki. Wiesz, że coś się nie zdarzy, ale gdzieś z tyłu głowy pojawia się nadzieja i systematycznie jesteś pozbawiany tej nadziei w kilku beznamiętnych słowach ministra czy premiera - mówi

Koszty czekania na otwarcie

- Sprzedajemy drugą restaurację Mama Manousch. To konieczne, by utrzymać La Maddalene i pełne w niej zatrudnienie. Zamknięcie gastronomii to nie tylko dramat restauratorów, ale i pracowników. Oni przecież też spłacają kredyty, mają rodziny i nagle z dnia na dzień tracą pracę. Ratujemy, co możemy - mówi Nowaczyk.