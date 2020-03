Majątek Huty Częstochowa na sprzedaż. Obecny dzierżawca ma kontrakt do września

O sprawie informuje "Puls Biznesu", który podaje, że posiedzenie rady wierzycieli Huty Częstochowa ma mieć miejsce 17 marca. Umowa obecnego dzierżawcy, firmy Sunnigwell, jest ważna tylko do września. Dlatego też w najbliższych dniach zostanie wyceniony majątek producenta blach grubych, po czym ogłoszony będzie przetarg na sprzedaż nowemu inwestorowi.

Huta Częstochowa znów działa. Część załogi wróciła do pracy

Dziennik podaje, że cena może być zbliżona do tej, którą ogłosił poprzedni właściciel - ukraińska grupa ISD. Jeszcze przed upadłością zakładu wycena majątku wraz z materiałami była szacowana na ok. 230 mln złotych. To mniej, niż był gotowy zapłacić Sunnigwell.