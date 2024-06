Makroekonomia w cieniu Euro. Co nas czeka w przyszłym tygodniu?

Zobacz także: Lewica słabnie? "Poglądy od ściany do ściany"

Inflacja bazowa, płace, produkcja przemysłowa

Jak zauważają eksperci Banku Santander w swoim komentarzu, w nadchodzących dniach pojawi się zestaw danych opisujących krajową aktywność ekonomiczną, m.in. w poniedziałek dane o inflacji bazowej , w czwartek płace , zatrudnienie , produkcja przemysłowa oraz PPI , a także badania koniunktury konsumenckiej i w sektorze firm za czerwiec. Dodatkowo firmy energetyczne mają przedstawić do zatwierdzenia przez URE nowe, niższe taryfy sprzedaży energii.

Duża zmienność danych

Eksperci zauważają także, że w ostatnim okresie obserwowano dużą zmienność w miesięcznych danych, do czego przyczyniły się m.in. silne efekty kalendarzowe i anomalie pogodowe. Taki problem będzie zapewne dotyczył także statystyk majowych, gdzie liczba dni roboczych była ponownie mniejsza niż przed rokiem, a w maju wystąpiły aż dwa długie weekendy, co mogło się przełożyć na nietypowo wysokie absencje pracowników i zaburzoną aktywność firm.

Dlatego prognozy produkcji przemysłowej nie wyglądają imponująco (ok. 1 proc. r/r wobec niemal 8 proc. r/r w kwietniu), ale taki wynik nie powinien być powodem do obaw o stan gospodarki. Kluczowe będą natomiast informacje nt. płac, których stabilizacja nieco powyżej 11 proc. r/r może mieć istotny wpływ na oczekiwania dotyczące decyzji Rady Polityki Pieniężnej.

Świat czeka na dane makroekonomiczne

Odnosząc się do sytuacji na rynkach, eksperci wskazują, że ostatnie dwa tygodnie nie były dobre dla złotego, ale przyczyniły się do tego nie tyle czynniki krajowe, co wydarzenia geopolityczne, takie jak zaskakujące wyniki wyborów w kilku krajach oraz decyzja prezydenta Francji o przedterminowych wyborach. W efekcie dolar wyraźnie zyskał na wartości względem euro, a na krajowym rynku walutowym, gdzie większość inwestorów grała na spadki kursu EUR/PLN, zewnętrzny impuls wystarczył, aby wywołać znaczącą korektę.