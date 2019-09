Mały ZUS po nowemu. Przedsiębiorcy chwalą ulgę, chętnie wezmą 500+

- Do tej pory przedsiębiorcy mogli czuć się pomijani - komentuje dr Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan. - Dobrze więc, że w programie PiS znalazły się propozycje i dla nich. Tym bardziej, że to oni będą musieli sfinansować wiele wcześniej przedstawionych pomysłów gospodarczych - ocenia.

Po pierwsze PiS planuje rozszerzyć zasady opłacania tzw. małego ZUSu, czyli składki na ubezpieczenia społeczne. Do tej pory najniższe stawki płacili ci przedsiębiorcy, których przychód oscylował w granicach 6 tys. zł miesięcznie. To grupa blisko 100 tys. firm. O szczegółach można przeczytać tutaj.

Po zmianach do 500 zł obniżki składek otrzymają przedsiębiorcy, którzy mają miesięczny przychód w granicach 10 tys. zł oraz ich dochód nie przekracza 6 tys. zł. Z nowości skorzysta ponad 200 tys. firm. Jednocześnie premier zapowiedział, że ryczałtowy ZUS dla pozostałych firm pozostanie na identycznych zasadach. Wcześniej pojawiały się obawy, że całkowite powiązanie składki z dochodem da ulgę najmniejszym, ale dobije największych - którzy mogliby co miesiąc przeznaczać na składki i po kilka tysięcy złotych.

Jak podkreśla dr Baczewski, pakiet dla przedsiębiorców - który w sobotę ogłosił premier Mateusz Morawiecki - to krok w dobrym kierunku. Dlaczego? - Zmniejszy bowiem obciążenia mikro, małych firm - argumentuje.

- Jednak wsparcie dedykowane głównie dla mikroprzedsiębiorców, przy rosnącym obciążeniu dużych firm, może zachwiać wrażliwym ekosystemem gospodarczym. To duże przedsiębiorstwa są często głównymi odbiorcami produktów i usług tych mniejszych. Obniżki kosztów nie będą wystarczającą odpowiedzią na utratę zamówień - zaznacza.

I podkreśla, że w tym kontekście "ważna jest zapowiedź bezpośredniego wsparcia dla inwestorów w wysokości 1 mld zł". - Biorąc pod uwagę skalę potrzeb jest to kwota niewystarczająca. Szkoda, że rząd nie wycofał się ze zniesienia limitu składek na ZUS. Dla przedsiębiorców to sprawa o fundamentalnym znaczeniu. Pod apelem przeciwko zniesieniu limitu 30-krotności podpisało się już 55 organizacji pracodawców i przedsiębiorców - dodaje.

Dr Baczewski odniósł się również do propozycji podniesienia pensji minimalnej do 4 tys. zł w ciągu kolejnej kadencji parlamentu. Jego zdaniem zniesienie limitu 30-krotności składek ZUS dla zarabiających najwięcej oraz ich firm, gospodarka nie rozwinie się na tyle, by udźwignąć zdecydowanie wyższe wynagrodzenie zasadnicze.