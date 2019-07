Marcin Horała: "europejski establishment wbił szpilkę w polski rząd"

Marcin Horała, poseł PiS i przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. VAT, mówi o "prztyczku w nos zadanym przez europejski establishment". Polityk gościł w radiowej Trójce. - Brak wyboru Beaty Szydło na stanowisko przewodniczącej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych to prztyczek w nos od establishmentu europejskiego i tej dominującej opcji lewicowo-liberalnej - stwierdził poseł. - Mogli wbić szpilkę i skorzystali z tej okazji. To ludzie, dla których wizja świata to wizja jednotorowego postępu lewicowych poglądów. Rząd taki jak w Polsce jest dla nich jakąś aberracją – dodał Horała.