Marek Belka krytycznie o inwestycjach. Jest ich zdecydowanie za mało

Cóż za odkrywcze stwierdzenie i jaka wolta ,po 30 latach robienia z tego kraju kolonii z montowniami . Kto ma inwestować? ci co zostali wygonieni z tego kraju ? Mamy wykształconych inżynierów którzy byli by w stanie to wszystko ogarnąć? Czyż przez te 30 lat nie robiło się wszystkiego by przepisy były( i cały czas są ) tak skonstruowane by w tym kraju nie opłacało się czegokolwiek tworzyć? Zrobiliście z tego kraju pustynię ,tak intelektualną jak i technologiczną . Jak to możliwe by w 38 milionowym kraju pełnym zdolnych ludzi nie powstała ani jedna firma wysokiej technologii ? I można tak bez konca zadawać pytania :Czemu to czemu tamto.