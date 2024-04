Marihuana w Niemczech jest już legalna. Spore zmiany od kwietnia

Zgodnie z nowym aktem prawnym dorośli będą mogli mieć przy sobie do 25 gramów marihuany na własny użytek. W domu będzie dozwolona uprawa do trzech roślin konopi indyjskich oraz zakup miesięcznie do 50 gramów marihuany. Z kolei młodzi dorośli (osoby w wieku 18-21 lat) będą mogły w miesiącu zakupić do 30 g.