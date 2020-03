Maseczek i środków do dezynfekcji nie kupimy już na Allegro i OLX. Zadecydował o tym premier

Koniec ze sprzedawaniem jednorazowych maseczek ochronnych za 30 zł za sztukę. Takich ofert nie znajdziemy już na platformach Allegro i OLX. Taką decyzję podjął premier Mateusz Morawiecki w związku z tym, że kurczące się zapasy środków ochronnych doprowadziły do tego, że żerujący na ludzkim strachu sprzedawcy zaczęli windować ich ceny do bardzo wysokich poziomów. Z kolei Minister Łukasz Szumowski zakazał wywozu produktów leczniczych za granicę bez zgody GIF. Wszystko po to, by ograniczyć sprzedaż artykułów z niepewnych źródeł i zapewnić Polakom odpowiednią ilość leków.