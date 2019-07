Masowe kontrole żywności i niepokojące efekty. Producenci wciąż nabierają Polaków

Szczegółami niektórzy producenci żywności w ogóle się nie przejmują. Na niektórych produktach w sklepie wizerunek górala na tle gór oznacza tyle, co nic. Produkt i tak był wyprodukowany poza górskimi terenami. Klient miał myśleć coś zupełnie innego.

To tylko kilka wniosków z raportów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jak wskazują kontrolerzy, od kilku lat rośnie liczba zakwestionowanych produktów. Albo informacje na opakowaniach są złe, albo w składzie pojawiają się "prawdziwe kwiatki". W ostatnim kwartale kontrolerzy przyłapali nawet producentów wódki.

Wódka w wódce nierówna

Jak wynika z danych, producenci alkoholi w ostatnim kwartale częściej niż zwykle deklarowali błędną zawartość alkoholu na etykiecie. Procenty po prostu się nie zgadzały. Czasami było ich mniej, czasami więcej niż w rzeczywistości we flaszce.

Nieprawidłowości dotyczą 0,1 proc. skontrolowanej objętości. Wydaje się niewiele. Warto jednak pamiętać o skali branży spirytusowej. W Polsce co roku produkuje się około 2 mln hektolitrów wódki (w przeliczeniu na 40 proc. alkoholu). Gdyby skala nieprawidłowości była taka w całej branży, to mowa już o około 40 mln butelek ze złym oznakowaniem.

Zdrojewska potwierdza, że w ostatnim kwartale liczba zakwestionowanych partii wzrosła, ale nie jest to częsty problem. - Nieprawidłowości akurat w tej grupie produktów są na niewielkim poziomie - zaznacza.

Ale złe oznaczenie procentów to nie jest problem wyłącznie części polskich wódek. Podobne przeboje z oznaczeniem zawartości alkoholu mieli producenci win. Inne wykryte nieprawidłowości w branży spirytusowej? Jeden z producentów dość "fantazyjnie" podszedł do opisu sposobu produkcji.

Coraz więcej nieprawidłowości

Dziś w sumie co piąta kontrola wykazuje produkty o niewłaściwych parametrach fizykochemicznych. Mówiąc wprost: inspektorzy coraz częściej znajdują w żywności niedozwolone składniki, ulepszacze lub mp. mięso oddzielone mechaniczne, o którym ani słowa nie ma na opakowaniu. Problemem dalej jest na przykład zawartość mięsa w przetworach mięsnych i jaj w makaronie jajecznym.

To jednak nie koniec złych danych. Sam skład to jedno. Innym problemem jest niewłaściwe oznaczenie produktów. I tutaj kontrolerzy w zasadzie w co czwartym produkcie znajdują problemy. Odsetek - 24,1 proc. - kwestionowanych w tym zakresie partii nadal utrzymuje się więc na wysokim poziomie.