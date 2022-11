Masowe zwolnienia w polskiej fabryce giganta. 860 osób straci pracę

W czwartkowe popołudnie znana z produkcji ciężarówek i autobusów spółka MAN Truck and Bus SE rozesłała do mediów oświadczenie. Poinformowała w nim, że przyjęła kompleksowy pakiet działań mających na celu restrukturyzację działalności w obszarze autobusów.

Zobacz także: Górnik bierze 120 tys. zł za odejście z polskiej kopalni i idzie do czeskiej. "Taka jest pomoc z budżetu"

Trzeba restrukturyzować

Oznacza to, że obie fabryki autobusów firmy - w polskich Starachowicach i tureckiej Ankarze - będą kontynuować produkcję, ale muszą przejść restrukturyzację. Trzeba bowiem dostosować dzienne moce produkcyjne do aktualnego rozwoju sytuacji na rynku.

- W polskim zakładzie produkcyjnym w Starachowicach w przyszłości ma być produkowanych osiem jednostek autobusowych dziennie zamiast obecnych dwunastu – zapowiedział cytowany w komunikacie Michael Kobriger, członek zarządu ds. produkcji i logistyki w MAN Truck and Bus SE.

- To planowane zmniejszenie mocy produkcyjnych zmusi nas do zlikwidowania 860 miejsc pracy w zakładzie w Starachowicach. Poinformowaliśmy o tym załogę w zakładzie i teraz przystąpimy do konsultacji ze związkami zawodowymi – dodał. Obecnie fabryka ta zatrudnia około 3,5 tys. osób.