McDonald's gasi światło? Tak firmy oszczędzają na prądzie

O sprawie pisze portal Wyborcza.biz, który powołuje się na relację swojego czytelnika z Lublina . Opisywał on, że w jednym z lokali franczyzowych McDonald'sa po zmroku zastał wygaszone logo sieci i oświetlenie na parkingu. Dlatego też dziennikarze zwrócili się do biura prasowego firmy z pytaniami, czy to nowy sposób oszczędzania prądu?

Tyle jeden lokal wydaje na prąd

Otóż przeciętna, wolnostojąca restauracja sieci McDonald's rocznie zużywa ok. 449,2 MWh energii. Tymczasem, zgodnie z rządowym programem, cena prądu dla małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 785 zł za MWh. Łatwo zatem policzyć, że za prąd taki lokal zapłaci ok. 392 tys. zł. Do tego dochodzą jeszcze opłaty za dystrybucję, a zatem rachunki mogą zbliżać się do kwoty 592 tys. zł.