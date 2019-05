Miasta będą się domagały zwrotu pieniędzy, które straciły przez likwidację gimnazjów

Największych pieniędzy - 56 milionów złotych - żąda Warszawa i są to - jak podkreśla prezydent stolicy Rafał Trzaskowski - tylko koszty, na które miasta ma już faktury za 2017 rok – informuje RMF FM.

- Wszelkiego rodzaju prace remontowe, dlatego że musieliśmy dostosowywać szkoły, przebudowywać je, koszty związane choćby z zakupem mebli - to wszystko, co jest na fakturach - i dlatego mówimy o tym, że to jest tylko i wyłącznie wierzchołek góry lodowej - powiedział dziennikarzom Trzaskowski.