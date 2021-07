Mieszkania znowu drożeją. Deweloperzy zrzucają winę na ministerstwo

bart 24 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

-> zgodnie z artykułem: koszt dla 200 miejsc postojowych to 20 835 złotych -> zgodnie z rozporządzeniem: powyższe dotyczy 50% miejsc, co oznacza, że w budynku znajduje się tak naprawdę 400 miejsc postojowych -> w zależności od lokalizacji współczynnik liczby miejsc postojowych / mieszkań może się różnić, ale przyjmijmy standardowe 1.2 miejsca na mieszkanie, co oznacza, że 200 miejsc postojowych odpowada liczbie 333,3 mieszkań -> wg danych GUS za 2020 przeciętna wielkość nowowybudowanego mieszkania wynosi 53.1 m2. Oznacza to, że w analizowanym budynku średnio jest 17 700 m2 mieszkań -> jeżeli podzielić koszt 20 835 złotych przez 17 700 m2 wychodzi, że przekłada się to na cenę 1,17 zł zł/m2 (jeden złoty i siedemnaście groszy) I teraz dla przykładu: małe miasto, średnia cena m2 to powiedzmy 6000 złotych. W związku z tym koszt zwiększenia mocy przyłączeniowej powinien wygenerować wzrost ceny o 0,02%. Duże miasto, np. Warszawa, gdzie cena m2 to powiedzmy 12 000 złotych. Koszt zwiększenia mocy przyłączeniowej powinien wygenerować wzrost ceny o 0,01%. Wg artykułu wzrost cen to 2-4%... Ehhh... Biedni deweloperzy, znowu ich matematyka pokonała.