Mieszkanie za 300 tys. zł, taras za 200 tys. Klienci w szoku, branża - niekoniecznie

Trzypokojowe mieszkanie o powierzchni ok. 55 metrów deweloper RSJ House wycenił na 319 tys. zł. Ta część oferty nie jest zaskakująca, bo osiedle jest oddalone o ok. 40 kilometrów od centrum Warszawy.

2 tys. za metr

Zadzwoniliśmy do dewelopera. Usłyszeliśmy, że ceny tarasów i balkonów są standardowe. Te pierwsze kosztują 2 tys. zł za metr, a balkony - tysiąc. Dla klientów, którzy nie potrzebują tak wielkich tarasów, są natomiast przewidziane mieszkania na niższych piętrach.

Co na to wszystko eksperci? Większość z nich przyznaje, że taras dwukrotnie większy od mieszkania to na rynku ewenement. Dodają jednak, że popyt na tarasy czy balkony jest obecnie coraz większy.