Minister pracy miała łamać kodeks pracy. PIP prześwietliła umowy z jej szkoły

Dopiero co objęła fotel ministra, a Marlena Maląg już ma problem. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej miała złamać przepisy, zawierając z tym samym pracownikiem więcej niż dwie umowy na czas określony - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Nie wiadomo, ile przypadków ma dotyczyć minister. Kontrola obejmowała umowy zawarte również po 2011 r. czyli po tym, jak Marlena Maląg przestała być dyrektorką szkoły. Jednak, jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", do naruszeń prawa dochodziło również za jej kadencji.

Marlena Maląg dołączyła do rządu w trakcie listopadowych zmian - została szefową resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. To nauczycielka, urzędniczka, samorządowiec, od 2018 r. prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Obecnie jest także polityczką, bowiem w październikowych wyborach dostała się do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości.