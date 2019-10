Moody's krytykuje politykę gospodarczą rządu. Inne agencje bardziej powściągliwe

Ekonomiści pytani przez money.pl niejednoznacznie oceniają najnowsze krytyczne słowa Moody's o Polsce. Nie wykluczają jednak, że może dojść do cięcia oceny ratingowej, a przynajmniej jest to sygnał, że czas poprawy polskich ratingów dobiegł końca.

Ostra krytyka Moody's może dziwić, bo do tej pory agencja była raczej wstrzemięźliwa. Co więcej, pod względem oceny ratingowej plasuje nas w rankingu wyżej niż Fitch i S&P. Sprawdziliśmy więc co one sądzą na temat polityki gospodarczej rządu i zmian w sądownictwie.