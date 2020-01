Na trasach brakuje toalet. To ma się zmienić

Problem kierowców z brakiem stacji paliw przy nowo wybudowanych drogach ekspresowych i autostradach ma się wreszcie skończyć. Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", Ministerstwo Infrastruktury przygotowało rozporządzenie, które do przebudowywanych lub już wybudowanych szybkich tras pozwala podłączać istniejące stacje.

Ponadto, będą nimi mogli zarządzać dotychczasowi właściciele. To byłaby radykalna zmiana, bo dziś na włączanych do ruchu odcinkach szybkich tras nie tylko nie można zatankować, ale brakuje nawet toalet.

Co prawda, w tym roku budowa miejsc obsługi podróżnych (MOP) ma znacznie przyspieszyć. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w I kwartale mają być uruchomione przetargi na budowę 12 MOP-ów, ale od rozpoczęcia procedury wyboru operatora do zakończenia budowy upłynie od półtora roku do nawet dwóch lat.