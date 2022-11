Na Wyspach mają problem. Brytyjczykom zagląda w oczy najgorszy scenariusz

Bank Anglii ostrzega, że recesja może potrwać pełne dwa lata , co oznaczałoby, że będzie ona najdłuższą, od kiedy w latach 20. zeszłego wieku zaczęto na bieżąco sporządzać statystyki.

Wielka Brytania walczy z kryzysem

Na dane za trzeci kwartał najmocniej wpłynął spadek PKB we wrześniu o 0,6 proc., co po części było spowodowane dodatkowym dniem wolnym od pracy z okazji pogrzebu królowej Elżbiety II. Niemniej jednak spadek o 0,2 proc. w całym trzecim kwartale jest niższy, niż przewidywali analitycy, którzy spodziewali się, że będzie to 0,5 proc.