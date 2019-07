Naimski: W Polsce powstanie 6 reaktorów jądrowych. Dostarczą 20 proc. krajowej energii

- Chcemy utrzymać produkcję energii z węgla w Polsce. W Katowicach powiedziałem "Węgiel+". Jeżeli chcemy utrzymać węgiel, to musimy mieć takie źródła, które nie emitują dwutlenku węgla, czyli Odnawialne Źródła Energii - w szczególności morskie farmy wiatrowe, ale też do tych źródeł oczywiście należy energetyka jądrowa, elektrownie atomowe - powiedział w PR1 Piotr Naimski.

Jak dodał, chcąc utrzymać produkcję energii z węgla - zgodnie z unijnymi przepisami - emisję CO2 z węgla trzeba zrównoważyć produkcją energii z OZE. Dlatego w propozycji Ministerstwa Energii znalazła się konieczność stworzenia sektora energetyki jądrowej. - To jest ten plan dwudziestoletni. W tym czasie powinniśmy zbudować tych sześć reaktorów, to będzie około sześciu gigawatów i będzie to ok. 20 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce - powiedział Piotr Naimski.