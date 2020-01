Narodowy Fundusz Zdrowia bierze się za kontrole. Szpitale masowo przepłacają za leki

Rok 2020 w Narodowym Funduszu Zdrowia? To będzie rok kontroli. NFZ - choć oficjalnie tego nie mówi - sprawdzi, czy w polskich szpitalach nie grasują lekowi łapówkarze. Skąd takie podejrzenia? Wszystko przez ceny preparatów. Jak wynika z danych Funduszu szpitale nagminnie przepłacają za leki.

Jak wynika z analiz, rozbieżności pomiędzy najniższą a najwyższą ceną potrafią sięgać nawet 924 proc. I tak zamiast 203 zł, na rachunku jest… blisko 2 tys. zł. Dotyczy to głównie leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii . Największe problemy są tam, gdzie Fundusz refunduje wydatki w 100 proc.

Przykłady? Pegfilgrastimum, czyli substancja czynna znajdująca się w lekach wpierających produkcję białych krwinek podczas choroby nowotworowej, nabywana jest przez podmioty lecznicze w cenach od 39,57 zł do 356,40 zł za każdy miligram substancji czynnej.

Jak podkreśla, jeżeli NFZ traci w ten sposób pieniądze, to nie dołoży ich do innych programów leczenia. Im większy jest więc wyciek, tym bardziej tracą Polacy. Wspólne zakupy to jednak nie jest jedyne rozwiązanie.