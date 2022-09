Nieoficjalnie: wraca resort cyfryzacji. A wraz z nim i Jacek Kurski

Były prezes TVP Jacek Kurski ma wejść do rządu jako minister cyfryzacji - podaje Radio ZET, powoławszy się na swoje źródła. To oznacza nie tylko powrót Jacka Kurskiego do wielkiej polityki, ale też powrót Ministerstwa Cyfryzacji, zlikwidowanego w październiku 2020 r.

Jacek Kurski niespodziewanie rozstał się z TVP

Zmiana kosmetyczna, linia programowa się nie zmieni

Juliusz Braun, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, stwierdził, że "Kurski uznał, że to on kreuje politykę, on decyduje czy premier jest dobry i czy go pokazywać, czy prezydenta lub ministra". - Na Nowogrodzkiej stwierdzili, że w telewizji jednak musi być ktoś, kto będzie realizował politykę partyjną, a nie swoją własną - nie miał wątpliwości nasz rozmówca.