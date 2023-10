"Nigdy tak nie ma". Ekonomiści kontrują tezę Glapińskiego o bezrobociu

Prezes NBP Adam Glapiński podczas ostatniej konferencji stwierdził, że gdyby walka z inflacją była ostrzejsza, to mogłaby skutkować dużym wzrostem bezrobocia, które odbiłoby się na sytuacji Polaków. Podczas Debaty Gospodarczej Money.pl ekonomista Łukasz Komuda wyjaśniał jednak, że jest to "fałszywy dualizm". - Nigdy tak nie ma, że mamy tylko opcje A i B. Możemy wybrać korytarz polityki, która będzie mało szkodliwa - ocenił Komuda. Wyjaśnił też, że niskie bezrobocie to efekt m.in. demografii. - Tracimy co miesiąc ok. 20 tys. osób w wieku produkcyjnym. To spuszcza powietrze z napięcia, które inaczej by istniało i generowało większą liczbę zwolnień i efekt bezrobocia - podkreślił.