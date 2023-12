Nike będzie zwalniać. Gigant szuka oszczędności

Niewielki wzrost sprzedaży to za mało

Jak czytamy na brytyjskim portalu, informacja o redukcji miejsc pracy i uproszczeniu oferty produktowej pojawiła się po tym, jak Nike poinformowało o niewielkim wzroście sprzedaży o 1 proc. do 13,4 mld dolarów w ciągu trzech miesięcy do 30 listopada. Po uwzględnieniu wpływu kursów walut sprzedaż spadła o 1 proc. Mimo to, marże zysku były wyższe, co przełożyło się na wzrost zysków o 19 proc. do 1,6 mld dolarów.