Niższy VAT na energię? Resort finansów nie pozostawia złudzeń

Somsiady to biero piniondze za te wiatroki co u nich stojo, a cłek nic z tego ni mo. Te ichnie śmigi na elikstryke to tak pyndzo ze zaden ptok ani nawet pscoła sie w tym ichnim pyndzie nie uchowo. Teroz to nawet te ichnio elikstryke to trzymajo w jakisi kumurkach. A od tych drutuw elikstrycznych to jak cłek idzie do GS-u po chlib i smolec to tak grzeje bez czaszke do muzgu że sie cłekowi w głowie monci. Diabelskie jakisi majo teroz zapyndy jak godo łojciec dyrechtur. Wnetki Pan Bug ich za to pokoro bo nie posyłajo co miesionc piniendzy do Radyja.