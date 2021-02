Nowy dowód osobisty. 1,5 mln Polaków musi wymienić dokumenty

Największą zmianą w nowych dowodach będzie obecność drugiej cechy biometrycznej, czyli odcisków palców . Pierwszą cechą, obecną już na dowodzie, jest nasze zdjęcie. Odciski palców będzie trzeba odwzorować w urzędzie. Urzędnicy zostaną wyposażeni w specjalne urządzenia do tego służące. - Będzie to podobna procedura do tej, która ma miejsce przy wydawaniu paszportów. Już dziś, składając wniosek o paszport, taka procedura jest przeprowadzana - wyjaśniał, opisując zmiany w dowodach, Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA.

Odciski placów nie będą pobierane od dzieci poniżej 12. roku życia, a osoby, od których czasowo nie będzie można ich pobrać z różnych przyczyn, dostaną dowód osobisty ważny tylko przez rok. Nowe regulacje przewidują możliwość skorzystania z mobilnej stacji do odwzorowania odcisków palów obsługiwanej przez urzędników. To oznacza, że w wyjątkowych okolicznościach, urzędnicy będą mogli odwiedzić nas w domach, by dokonać tej czynności. Ważną zmianą, jest także powrót na dowody naszego podpisu. Zniknął w 2015 roku, a wraz z nim informacje o adresie zamieszkania, koloru oczu i wzroście. Podpisu nie będą musiały składać dzieci do 12. roku życia.