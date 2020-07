Obietnice wyborcze. Kandydaci są przeciw podnoszeniu podatków. W przeszłości obaj brali się za podwyżki

Łącznie można doliczyć się 20 dokumentów dotyczących danin. W 2016 roku PiS przeforsował m.in. podatek od sprzedaży detalicznej, od banków czy deszczu. Rok później wprowadzono drugą stawkę PIT dla najmu (12,5 proc. zamiast 8,5 proc.) czy różne ograniczenia w odliczeniach CIT. Ten sam rok to także wyższa akcyza na e-papierosy. Z kolei w 2018 roku pojawiła się opłata emisyjna, a także miały miejsce różne działania wokół VAT-u. Chodzi o ponowne przedłużenie "tymczasowej" podwyżki (z 22 proc. na 23 proc. i z 7 proc. na 8 proc.). Warto także wspomnieć o daninie solidarnościowej czy podatku od platform streamingowych.

Jak wiele z tych ustaw zostało zawetowanych przez Andrzeja Dudę? Zero. Prezydent zdążył podpisać 16 spośród 20 ustaw wprowadzających lub zmieniających podatki. Tak wygląda bilans pięcioletniej kadencji. Jednak, aby oddać sprawiedliwość, trzeba wskazać kilka inicjatyw, które służyły obniżeniu podatki. Chodzi np. o niższy CIT (z 19 proc. do 9 proc.) czy zerowy PIT dla młodych. Tu Andrzej Duda tuszu w długopisie również nie żałował.

Na tym podwyżek nie koniec. Jeszcze w tym roku możemy spodziewać się opłaty mocowej, która ma zapewnić środki na pokrycie rynku mocy i ma ona być doliczana do opłaty dystrybucyjnej na rachunkach za prąd. Rządzący nie zapomnieli też o podatku od sprzedaży detalicznej, który miałyby płacić hiper i supermarkety. Nowej daniny można spodziewać się jednak dopiero w przyszłym roku .

W sejmowym archiwum nic się nie ukryje. Dowiadujemy się, że Rafał Trzaskowski wstrzymał się od głosu przy zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych . Głosował za odrzuceniem poprawek do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które przewidywały ograniczenie kwoty wolnej PIT. Był także przeciwny wprowadzaniu podatku sklepowego. Trzaskowski wstrzymał się przy głosowaniu nad wprowadzeniem GAAR, czyli klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania i nie głosował wcale, gdy Sejm zajmował się poprawkami do ustawy prawo wodne, wprowadzającymi tzw. podatek od deszczu. Włodarz stolicy głosował "przeciw", gdy Sejm podnosił akcyzę na e-papierosy, wprowadzał opłatę emisyjną (ustawa o biokomponentach i biopaliwach) czy ograniczał odliczenia przy CIT.

Z kolei, jako prezydent Warszawy, Trzaskowski skorzystał ze swojej prerogatywy i wprowadził maksymalne stawki podatku od nieruchomości (wprawdzie to resort finansów ustala górną granicę podatku, to ostatecznie stawki regulują samorządy) dla ich właścicieli. W połowie marca osoby, do których przynależą lokale, a także przedsiębiorcy zapłacili pierwszą z czterech rat podatku, który był liczony wedle stawek 81 groszy za metr (dom prywatny) i 23,90 zł (firma).