Odmrażanie gospodarki. "Trzeba zacząć planować zmiany"

- Jest to sygnał do planowania zmian w obostrzeniach, ale na pewno nie do całkowitego odmrażania gospodarki. Gwałtownych decyzji bym się nie spodziewał - mówi w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski prof. Krzysztof Tomasiewicz, członek Rady Medycznej przy premierze. Pytany o kolejność odmrażania poszczególnych branż podkreślał, że na przykład w salonach fryzjerskich czy małych sklepach w galeriach handlowych ryzyko zakażenia jest mniejsze. - Wielokrotnie podkreślałem, że tam łatwiej jest utrzymać reżim sanitarny niż na przykład w sklepach spożywczych, które przecież pozostają otwarte - dodawał prof. Tomasiewicz. Członek Rady Medycznej przy premierze jednocześnie zdradził, że w tym tygodniu posiedzenia tego zespołu nie było. - Widocznie rząd przyjmuje nasze rekomendacje z poprzednich odmrożeń - puentuje prof. Krzysztof Tomasiewicz.