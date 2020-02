Opłata cukrowa i od tzw. małpek. Sejm podejmie decyzję

Projekt nowelizacji ustawy dotyczący opłaty cukrowej oraz tzw. małpek będzie procedowany na kolejnym posiedzeniu Sejmu. PiS złożyło wniosek o trzecie czytanie bez odsyłania projektu do komisji - podaje PAP.

Poseł Jarosław Urbaniak z KO nazwał to skandalem. - Tempo jest druzgocące. Pod osłoną nocy PiS wprowadza dwa nowe podatki - stwierdził. Dodał, że Koalicja Obywatelska zdania nie zmienia, stąd poprawka wnosząca o odrzucenie całości ustawy.

Drugie czytanie odbyło się w nocy z czwartku na piątek. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz słodzonych napojów. Posłowie w czasie prac Komisji Zdrowia zgłosili 13 poprawek.

Opozycja zarzucała też projektowi wiele innych niedociągnięć. Wskazała m.in. na zbyt krótkie vacatio legis. Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2020 roku. Tak krótki okres na dostosowanie się firm, producentów, sadowników do nowych regulacji sprawi, że niektórzy z nich będą musieli zniknąć z rynku lub ponieść straty. Dlatego też Lewica złożyła poprawkę, by ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Zgodnie z projektem ustawy "przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia będą zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml".

Ma to być 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Przykładowo oznacza to 1 zł od 100 ml wódki 40-proc., 2 zł od 200 ml wódki 40-proc. i 88 gr od 250 ml wina 14-proc.