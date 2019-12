Opłata od "małpek". Rekordzista sprzedaje 500 butelek dziennie

Małe sklepy potrafią sprzedawać miesięcznie nawet 6 tys. małych buteleczek wódki o pojemności 100 lub 200 ml - podaje "Rzeczpospolita". Oznacza to, że w niektórych punktach sprzedaży klienci pojawiają się po "małpki" nawet co pięć minut.

"Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia będą zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

- Sprzedaż alkoholu to bardzo ważna kategoria w małych sklepach i jakiekolwiek manewrowanie przy jego cenach może bardzo zaszkodzić sklepom rodzinnym. Załóżmy jednak, że ceny alkoholu sprzedawanego w małych butelkach pójdą w górę. Co zrobią konsumenci? W wariancie pozytywnym: na zakupy będą chodzić do zagranicznych dyskontów, żeby kupić taniej, co odbije się na małych polskich rodzinnych przedsiębiorstwach handlowych. W negatywnym: zaczną się zaopatrywać z nielegalnych źródeł – komentował dla money.pl nowy pomysł resortu zdrowia w piątek Maciej Ptaszyński z Polskiej Izby Handlu.