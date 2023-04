Oto europejski lider wzrostu cen. Problem dostrzegalny nie tylko w Polsce

Emeryt 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wojna to usprawiedliwienie dla chciwości i okazji do zarobienia gigantycznych pieniędzy. Jak kryzys to każdemu ciężko i trudniej, ale okazuje się, że banki, koncerny paliwowe, energetyczne, sklepy sieciowe, notują ogromne zyski, nawet gigantyczne. A przeciez kryzys bo wojna. Nawet w Ukrainie jedni się biją i giną, a w tym czasie inni dorabiają się setem milionów dolarów. To co, kryzys?