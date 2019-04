Pakiet mobilności przyjęty przez europarlament. Niekorzystne przepisy dla Polski

Polscy europosłowie próbowali opóźniać głosowanie, zgłaszając około 1400 poprawek do pakietu. Wskazywali również, że poprawki zostały zebrane w bloki niezgodnie z prawem. Grupowanie odbyło się bowiem nie ze względu na merytorykę, ale na autora poprawki.

- W efekcie mamy identyczne poprawki w różnych blokach albo poprawki wykluczające się wzajemnie w jednym bloku. Jak my mamy to przegłosować? - denerwował się Kosma Złotowski, jeden z polskich europarlamentarzystów.

Z kolei osłanka Elżbieta Łukacijewska złożyła wniosek o przeniesienie głosowania na kolejną sesję parlamentu. Wniosek jednak przepadł, po czym przystąpiono do głosowania kolejnych poprawek.

Po kilkudziesięciu głosowaniach poprawek przewodniczący postanowił zapytać posłów o to, czy nie lepiej byłoby jednak zgrupować ponad tysiąc poprawek w kilka bloków tematycznych. Posłowie przegłosowali ten sposób, ku niezadowoleniu polskich europarlamentarzystów.

- Ja chcę zagłosować za jedną z poprawek z bloku, ale przeciwko innej w tym samym bloku. Tak się nie da, to uniemożliwianie mi głosowania - denerwował się Dobromir Sośnierz.

O co chodzi?

Według przyjętego w styczniu sprawozdania, kabotaż ma zostać ograniczony do trzech dni, po których ma następować 60-dniowa przerwa. Samochody miałyby też obowiązkowo, raz na 4 tygodnie, wracać do baz.

- Przyjęte poprawki zakładają, że firmy transportowe muszą większość swojej działalności prowadzić na terenie kraju, w którym są zarejestrowane - wyjaśnia Maciej Wroński, prezes Transport Logistyka Polska. - To w praktyce oznacza, że większość naszej działalności stanie się nielegalna. Cofamy się o 20 lat i likwidujemy wspólny rynek usług.

- Proszę sobie wyobrazić firmę, która zainwestowała ogromne pieniądze we flotę przystosowaną do takiego transportu. Ma kontrakt z dużym niemieckim koncernem, produkującym samochody. Teraz się okazuje, że nie może go realizować - mówi Wroński. - Taka firma sobie nie poradzi, bo w Polsce zapotrzebowanie na podobne usługi jest znacznie mniejsze.