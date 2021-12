Pandemia zmiotła część firm. Oto dane

GUS podał w piątek, że według stanu na koniec listopada br. do rejestru REGON wpisanych było 4 mln 826 tys. 208 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i 3,7 proc. więcej rok do roku. W porównaniu z październikiem o 6,3 proc. spadła liczba podmiotów nowo zarejestrowanych. O 8 proc. mdm wzrosła liczba firm wyrejestrowanych, a zawieszonych o 1,8 proc. mdm.

1600 małych przedsiębiorstw zniknęło

Mniej również średnich przedsiębiorstw

"Chociaż wzrost aktywności przemysłowej jest wysoki, to w poprzednich kwartałach docierał nierównomiernie do poszczególnych branż. Zwiększa się natomiast liczba podmiotów funkcjonujących na rynku nieruchomości – może to być efekt przejmowania małych firm" - ocenił analityk.